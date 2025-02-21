Beyoğlu Grand Pera'da klasik müzik günleri başlıyor

AA

Grand Pera'dan yapılan açıklamaya göre, keman sanatçısı Özcan Ulucan ve kontrbas sanatçısı Onur Özkaya, uzunca bir süredir tasarladıkları "Duo Keman-Kontrbas" projesinin ilk konserini, 9 Mart'ta Grand Pera'da verecek.

Ramis Sulu yönetimindeki İstanbul Gençlik Orkestrası, 20 Mart'ta Emek Sahnesi'nde gerçekleştirilecekleri konserde, Sezai Kocabıyık (obua), Altuğ Tekin (korno), Evrim Güvenli (klarnet) ve Sertaç Çevikkol (fagot) ile birlikte Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerini yorumlayacak.

23 MART'TA BAŞLIYOR

Bu yıl Kardeşlik Vakfı bünyesinde kurulan ve ortak akılla müzik yapma fikrini ortaya koyan Camerata Concordia, Artun Hoinic şefliğinde ve Nil Kocamangil solistliğinde oda müziğinden senfonik formatlara uzanan repertuvarı ile 23 Mart'ta dinleyicilerle bir araya gelecek.