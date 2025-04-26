Bilecik'in 70 yıllık çömlek ustası, okullarda eğitim veriyor

AA & Ensonhaber

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde, neredeyse bir ömre yayılan ustalığını çamurun diliyle konuşturan 83 yaşındaki Salim Yaşar, halk arasında "Şakir Ağa" olarak tanınan ustasından öğrendiği çömlekçiliği yıllardır atölyesinde yaşatıyor. 2022 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Yaşayan İnsan Hazinesi" ilan edilen Yaşar, 2019’dan bu yana hem ilk ve ortaokullarda hem de üniversitelerde gençlere bu kadim sanatın inceliklerini aktarıyor.

"ELLERİ BİR KERE ÇAMURA BULANDI MI, BIRAKMAK İSTEMİYORLAR"

Yalnızca atölyesinde üretmekle kalmayan Yaşar, birçok etkinlik ve organizasyona katılarak deneyimini paylaşmayı sürdürüyor. Talep geldiğinde geri çevirmediğini vurgulayan usta çömlekçi, çömlek çarkını alıp okullara konuk olmaya başlamış. Özellikle anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin bu deneyime büyük bir heyecanla yaklaştığını söyleyen Yaşar, "Çocuklar çamura dokundukları anda içlerindeki merakı dışa vuruyor. Eller bir kere çamura bulandı mı, bırakmak istemiyorlar. O anlarda yetenekleri parmak uçlarından taşıyor" diye anlatıyor.

"SANATIMIZ, ONLARINDA ELİNDE YAŞAYACAK"

Yaklaşık 70 yıldır aynı tutkuyla çömlekçiliğe devam ettiğini belirten Yaşar, yaşının ilerlemesine rağmen hiçbir yorgunluk hissetmediğini dile getiriyor. En büyük mutluluğunun ise çocukların yüzünde gördüğü neşeyle beslendiğini söylüyor: "Sanatımızın onların ellerinde yaşayacağına inancım tam. O çocukların gözlerindeki ışıltı her şeye değer."

Salim Yaşar’ın konuk olduğu Ertuğrulgazi İlkokulu’nun Müdürü Yılmaz Benlice de çömlekçiliğin geçmişin izlerini bugüne taşıyan önemli bir el sanatı olduğunu belirterek, çocukların bu tür etkinliklerde büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

Sınıf öğretmeni Funda Gürlek ise okulda düzenledikleri sosyal etkinliklerin çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Küçükken biz de çamurla oynardık. Bugün çocuklarımız için benzer bir fırsat oluştu. Çamur onların ellerinde bir oyuncağa değil, bir sanata dönüşüyor" dedi.