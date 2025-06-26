Bingöl’ün Genç ilçesinde uluslararası dama heyecanı

Zeka oyunu damanın en yaygın oynandığı yerlerden biri olan Bingöl’ün Genç ilçesi, bu kültürü uluslararası düzeye taşıyor. Genç Kaymakamlığı öncülüğünde, Genç Belediyesi, Türk Daması Federasyonu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 27-29 Haziran tarihleri arasında “1. Uluslararası Dama Turnuvası” düzenleniyor.

Kuveyt, Bahreyn, Suriye ve Türkiye’nin dört bir yanından usta dama oyuncularının katılacağı turnuva, ilçede ilk kez bu çapta gerçekleştirilecek uluslararası bir etkinlik olma özelliği taşıyor. Genç Millet Bahçesi'nde yapılacak organizasyon, aynı zamanda kentin tanıtımına da önemli katkı sunacak.

"DAMA BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ, ŞİMDİ DÜNYA İLE BULUŞUYOR"

Genç Kaymakamı Muhammet Güzel, damanın bölge halkı için yalnızca bir oyun değil, sosyal bir bağ olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Dama, burada 7’den 70’e herkesin ortak dili. Evlerde, kıraathanelerde, köy meydanlarında insanları bir araya getiren en güçlü sosyal aktivitelerden biri. Bu kültürü daha geniş kitlelere tanıtmak istedik ve uluslararası bir turnuvayla ilk adımı atıyoruz.

İran ve Irak’tan da katılım bekleniyordu ancak bazı sebeplerden ötürü bu ülkelerden oyuncular turnuvaya dahil olamadı. Buna rağmen Kaymakam Güzel, "güçlü bir ulusal ve uluslararası katılımla turnuvanın ilkini başlatıyoruz" dedi.

Ayrıca ilçenin doğal güzelliklerine de dikkat çeken Güzel, katılımcıların Murat Nehri'nde kano ve rafting yapabileceğini, ormanlık alanlarda doğa yürüyüşlerine katılabileceğini belirtti.

TAŞLA BAŞLAYAN TUTKU TURNUVAYA DÖNÜŞTÜ

Turnuva öncesinde ilçeye gelen Kuveytli oyuncu Jasem Ahmed Alalı, Sebeterias Kalesi'nin zirvesinde, Murat Nehri’nin büyüleyici manzarası eşliğinde dama oynamanın keyfini yaşadı. Yanında, turnuvanın yerel öncülerinden olan ve yıllardır bu alanda dereceler elde eden Hasip Atan vardı.

"Sadece bu manzara için bile gelinir. Bingöl gerçekten çok güzel. Umarım her yıl düzenlenir ve biz tekrar geliriz" diyen Alalı, hem doğaya hem oyuna hayran kaldığını dile getirdi.

Atan ise ilçede resmi kurumda memur olarak görev yaptığını, dama tutkusunun yıllara dayandığını belirtti. Turnuvanın fikrini ilk sunduğunda Kaymakam Güzel’in tam destek verdiğini ifade etti.

"Sebeterias Kalesi'nde dama oynamak eşsiz bir deneyimdi. Misafirimiz Jasem’le burada karşılıklı hamle yapmak unutulmaz bir andı" dedi.

"ESKİDEN TAŞLA OYNARDIK"

İlçede dama kültürünün kökleri ise çok daha derin. 60 yaşındaki Nizamettin Almaz, 35 yıldır dama oynadığını belirterek bu kültürün kuşaktan kuşağa aktarıldığını şöyle anlattı: