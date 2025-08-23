Bitlis Avşor çorbasına coğfari işaret

Türk Patent ve Marka Kurumu, Bitlis’e özgü geleneksel yemeklerden biri olan **“Bitlis Avşor Çorbası”**nı coğrafi işaret olarak tescil etti. 18 Ekim 2023’te koruma altına alınan çorba, 14 Ağustos 2025 itibarıyla resmen tescil edildi.

BEU REKTÖRÜ ELMASTAŞ: "BİTLİS GASTRONOMİSİ ÇOK ÖNEMLİ"

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, kentin gastronomi alanındaki değerine dikkat çekti:

Bitlis gastronomisi oldukça önemli. Sadece Bitlis’e özgü çok kıymetli yemekler var. Daha önce Bitlis Büryan’ı coğrafi işaret almıştı. Üniversitemizin başvurularıyla son iki yıl içinde dört yemek daha tescil edildi: ciğer taplaması, katıklı dolma, içli köfte ve son olarak Avşor çorbası.

Elmastaş, Avşor çorbasının yapılış şekli ve tadıyla başka yerde bulunmadığını, Büryan suyuyla ve et parçalarıyla hazırlandığını belirterek, “Dolayısıyla bu yemeğin coğrafi işaret alması gerekiyordu ve hak ettiği tescili aldı. Diğer yemeklerimizin de başvurularını yaparak koruma altına alınmasını sağlayacağız” dedi.

YÖRESEL USTA TESCİLİ DEĞERLENDİRDİ

Bitlis’in tanınmış büryan ustalarından Hasan Akıntı, Avşor çorbasının yüz yıllardır yörede yapıldığını vurguladı:

“Avşor, kemik suyu ve kırmızı etten yapılan, oldukça faydalı ve geleneksel bir yemek. Bu tescil, yemeğimizin değerini daha da artırdı.”

Bu tescil sayesinde Bitlis, kültürel mirası olan geleneksel yemeklerini koruma altına alarak hem tanıtımına hem de gastronomi turizmine katkı sağlamayı sürdürüyor.