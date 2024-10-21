Bosna Herksek'te Van Gogh’un Yıldızlı Gece tablosundan esinlenerek yapılan park

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Hollandalı büyük ressam Van Gogh'un ünlü tablosu olan Yıldızlı Gece, Bosna Hersek'te farklı biçimde yeniden hayat buldu. Bosna Hersek’in Visoko kasabası yakınlarında, girişimci Halim Zukic tarafından hayata geçirilen sıra dışı bir proje, sanatseverleri büyülemeye hazırlanıyor.

Zukic, 20 yıl önce satın aldığı 10 hektarlık arazisini, Vincent van Gogh’un ünlü eseri Yıldızlı Gece tablosunu andıran bir parka dönüştürdü.

Ağaçlar, göller ve farklı renklerdeki lavantalarla tabloyu üç boyutlu olarak canlandıran Zukic, altı yıllık bir çalışmanın ve 20 kişilik bir ekibin emeğiyle bu benzersiz projeyi tamamladığını söylüyor.

SANATSEVERLERDEN BÜYÜK İLGİ

Girişimcinin yaptığı bu çalışma sanatseverlerin ilgisini çekti. Uzun zamandır ve bir ekip olarak hazırlanan projede sona gelindi.