Bosna Hersek'teki savaşta yaşanan katliamı anlatan kısa film Oscar adayı oldu

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Yerel medyada yer alan haberlere göre, Nebojsa Slijepcevic'in yönetmenliğini üstlendiği ve Sırp Cumhuriyeti Ordusunun 18 Boşnak ve 1 Hırvat sivili öldürdüğü katliamı beyaz perdeye aktaran "Sessiz Kalamayan Adam", "En İyi Kısa Film" kategorisinde Oscar için yarışacak.

Avrupa Film Akademisi tarafından Avrupa'nın en iyi kısa filmi seçilen yapım, Cannes Film Festivali'nde de Altın Palmiye ödülünü kazandı.

Film, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Karadağ'ın sahil kenti Bar'a trenle giderken 27 Şubat 1993'te Bosna Hersek'teki Strpci durağında kaçırılıp öldürülen 19 sivili anlatıyor.

FİLMİN KONUSU

Filmin hikayesi, trende 18 Boşnak sivilin kaçırılmasına sessiz kalamayan emekli subay Hırvat Toma Buzov'a odaklanıyor.

Bosna Hersek'in Strpci durağında indirip öldürülen 19 sivil daha sonra Drina Nehri'ne atılmıştı. Aradan geçen 32 yıla rağmen katledilen 19 kişiden sadece 4'ünün cesedine ulaşılabilmişti.