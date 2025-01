Haberler



Kültür Sanat



Bosna Hersek'teki savaşta yaşanan katliamı anlatan kısa film Oscar adayı oldu

Bosna Hersek'teki savaşta yaşanan katliamı anlatan kısa film Oscar adayı oldu Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta 19 kişinin öldürüldüğü Strpci katliamını anlatan Hırvatistan yapımı Sessiz Kalamayan Adam (The Man Who Could Not Remain Silent) filmi Oscar adayı oldu.