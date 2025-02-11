Brooklyn Müzesi mali krizle başa çıkamıyor; 40 çalışan işten çıkarılacak

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ABD'nin New York City'in kentinde bulunan Brooklyn Müzesi'nin 40 milyon dolarlık bütçe açığı bulunduğu açıklandı. Saygın ve köklü bir geçmişe sahip olan müze yetkilileri mali krizle başa çıkmak için 40 çalışanını işten çıkartma kararı aldı.

Müzenin aldığı bu karar pek çok kesim tarafından tepkiyle karşılandı. 40 kişinin işsiz kalmasına tepki gösteren sanatseverler birlik olma çağrısı yaptı.

Müzenin mali yılı haziran ayında sona eriyor ve son duruma göre gelirler giderleri karşılayamıyor.

MÜZEYE DAİR...

Brooklyn Müzesi, New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan sanat müzesi, dünyanın en saygın müzeleri aarsında bulunuyor. 200'üncü yaşını kutlayan müzenin mali sorunlar yaşaması sanatseverleri üzdü. Müze, New York City'nin fiziksel boyutta üçüncü en büyüğüdür ve yaklaşık 1,5 milyon eser içeren bir sanat koleksiyonuna sahiptir.