Bulutsuzluk Özlemi Türkiye turuna çıkıyor; ilk durak İstanbul

Haber Merkezi

Türkiye'de kurulan ilk rock müzik grubu olan Bulutsuzluk Özlemi, 1984 yılında kuruldu. Kurulduktan kısa süre sonra geniş kesimlerce dinlenen grup, o günden beri şarkılarıyla, sözleriyle, besteleriyle herkesin gönlünde tahta kurdu.

Verdiği konserlerde izdihama neden olan Bulutsuzluk Özleml, kuruluşlarının 40'ıncı yılına özel olarak Türkiye turnesine çıkacak. Grubun aldığı bu karar, hayranlarını şimdiden heyecanlandırdı.

Buna göre, müzik tarihimizin kilometre taşlarından biri olan grup, Türkiye Turnesi tamamlandığında İstanbul’dan Diyarbakır’a, İzmir’den Artvin’e, Edirne’den Antalya’ya kadar birçok şehirde sahne almış olacak.

İLK DURAK İSTANBUL

Konser serisi bugün İstanbul Kadıköy Sahne’de başlayıp 19 Nisan’da Sinop Kültür Merkezi’nde sona erecek.

KLASİK ŞARKILARA İMZA ATTILAR

Bulutsuzluk Özlemi, geçmişten bugüne uzanan zengin repertuarıyla Türkiye'nin dört bir yanında sahne alacak. Güneye Giderken, Sözlerimi Geri Alamam, Tepedeki Çimenlik, Yaşamaya Mecbursun gibi klasikleşmiş şarkıların yanı sıra hiç yayınlanmamış yeni şarkılar da çalmaya hazırlanan grubun konser turnesini, sevenleri merakla bekliyor.