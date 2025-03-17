Çalışmalar sonuç verdi; Septimius Severus'un heykel başı ve pişmiş toprak levhalar iade edildi

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Arkeoloji Müzesi'nde iade edilen eserlerin teslim töreninde yaptığı açıklamada, Burdur Boubon Antik Kenti kökenli Roma İmparatoru Septimius Severus'un başı ve yine Burdur'un Düver köyü kökenli 48 pişmiş toprak mimari levhanın iadesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Roma dönemi heykellerinin üstün örneklerinin olduğu antik kentin Anadolu topraklarından kaçırılan arkeolojik miras için dikkat çekici olduğunu belirten Ersoy, kentin özellikle 1960'lı yıllarda kaçak kazı faaliyetleriyle büyük zarar gördüğünü, pek çok eserin sahte belgeler ve köken bilgileriyle İsviçre üzerinden ya da doğrudan ABD'ye kaçırıldığını kaydetti.

Kaçakçılıkla Mücadele Dairesi ile Manhattan Bölge Savcılığı işbirliği sayesinde birçok Boubon kökenli eserin Türkiye'ye iade edildiğini anımsatan Ersoy, şöyle konuştu:

"ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ"

Lucius Verus, Septimius Severus, Genç İmparator ve Giyimli Kadın heykellerinin yanı sıra İmparator Caracalla'ya atfedilen iki büst ve dönemin önemli "şahsiyetlerine ait 5 baş ile 1 bronz kadın büstü Türkiye'ye yeniden kazandırılmıştı. Adeta bir dedektiflik hikayesini andıran çalışmalar sonrasında ülkemize yeniden kazandırılan bu iadeler, sunulan belgeler, görgü tanığı ifadeleri ve adli kriminolojik çalışmalar sayesinde gerçekleşti. Bakanlığımız ile Manhattan Savcılığı iş birliğinde yapılan geniş kapsamlı soruşturmalar ve iadeler de dünyada ciddi düzeyde yankı buldu, örnek oldu. Bu kez Danimarka'dan iadesini sağladığımız Roma İmparatoru Septimius Severus'un tasvir edildiği heykel başı ise Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda gerçekleştirilen kaçak kazılar neticesinde yurt dışına çıkarılan bu grup arasında yer almaktaydı."

HEYKELİN BAŞI YENİDEN İNCELENDİ

Bakan Ersoy, Prof. Dr. Jale İnan'ın milattan sonra 3. yüzyıla tarihlenen heykel başını yerinde inceleyerek Boubon kökenli olduğuna dair tespitlerde bulunduğunu ve o dönemlerdeki çalışmalarının ardından sunulan yeni kanıtlarla iade talebinin Danimarka'ya iletildiğini söyledi.

Glyptotek Müzesi'nin sunulan deliller ile kendi bilimsel incelemeleri doğrultusunda eseri "etik nedenlerle" Türkiye'ye iade etmeyi kabul ettiğini belirten Ersoy, "Herkes yıllar sonra yan yana görmekte olduğumuz baş ve gövdeyi yeniden ilk günkü haliyle, yani birleştirilmiş haliyle görmek istiyor. Bu konuda çok titiz bir çalışma süreci başlatmış bulunuyoruz. Antik dönemde, bu heykel gövdeleri son derece idealize bir şekilde yapılmakta ve tarih içinde imparatorların değişmesi gibi durumlarda farklı başların birleştirilmesiyle kullanılmaktaydı." dedi.

Ersoy şöyle devam etti;

"TÜRKİYE O ESERİ MUTLAKA BULACAK"