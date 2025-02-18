Camille Claudel’in Olgunluk Çağı adlı bronz heykeline servet ödendi

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Yaşlı bir kadın ve adamın tasvir edildiği heykelin, Claudel’in aşk yaşadığı ve birlikte çalıştığı

Auguste Rodin’den ayrılışını anlattığı düşünülüyor. Sanat tarihçileri Olgunluk Çağı'nın Claudel’in Rodin’den ayrıldıktan sonraki ruh hâlini yansıttığı ve heykeldeki yalvaran figürün sanatçının büyük aşkının kendisinden koparılmasıyla yaşadığı çaresizliği temsil ettiğini belirtiyor.

Müzayede görevlisi Matthieu Semont tarafından 15 yıldır ıssız olan bir dairede tesadüfen bulunan heykel, kayıp olarak biliniyordu. Claudel’in eserleri, özellikle 1988’de hayatını anlatan Camille Claudel filminden sonra feminist ikonlar hâline geldi.

NADİR BULUNAN HEYKEL

Son derece nadir bulunan bu bronz, yalnızca birkaç kopyayla sınırlı bir setin parçasıdır. Bazıları Musée d'Orsay, Musée Rodin ve Nogent-sur-Seine'deki Musée Camille Claudel gibi saygın kurumlarda sergilenmektedir. Orléans'ta satışa sunulan, kurucusu Eugène Blot Paris tarafından C. Claudel imzalı ve damgalı kopyada, diz çökmüş genç kadının ayaklarının dibinde 1 rakamı yer alıyor. Bu satış, Camille Claudel'in uzun süredir gölgede kalan çalışmalarına duyulan artan ilgiyi hatırlatıyor.