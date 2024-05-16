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Cannes Film Festivali'nin açılışında sinema sektörü çalışanları eylem yaptı

Cannes Film Festivali'nin açılışında sinema sektörü çalışanları eylem yaptı Her yıl yapılan ve bu yıl 77'incisi düzenlenecek olan Cannes Film Festivali protestolara sahne oldu. Sinema sektörü çalışanları festivalin açılışında eylem yaptı.