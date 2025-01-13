Çin'de sosyal medya platformunda satılan ressam Claude Monet tablosu tartışma yarattı

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Bir sanat galerisinin sosyal medya platformu üzerinden ünlü ressam Claude Monet'in orijinal eserini sattığını iddia etmesi Çin internetinde tartışmalara neden oldu.

9 Aralık'ta, Gallery Boss's Backyard Garden adlı bir hesap, Monet’in ünlü Nymphéas serisinden 1908 tarihli bir tablonun fotoğrafını paylaştı.

Gönderide, Fransa'nın Giverny kentindeki bahçeden ilham alan bu eserin satıldığına dair açıklamalar yer aldı.

Gao Zhen Yu'nin sahibi olduğu Gao's Fine Art galerisinin paylaşımında, tablonun önceki sahiplerinin ve sergilendiği tarihler hakkında da detaylar verildi. Galeri, Monet gibi ünlü sanatçıların eserleriyle 5 binden fazla sanat başyapıtına sahip olduklarını belirtti.

SATIŞ DOĞRULANDI

Gönderi kısa sürede hızla büyük ilgi gördü ve 20 binden fazla tepki aldı. 17 Aralık'ta başka bir sosyal medya hesabı, Tian soyadıyla anılan bir alıcının, Monet tablosunu yaklaşık 100 milyon Yuan'a (480 milyon Türk Lirası) satın alındığı iddia edildi.

Gao Zhen Yu, alıcıyla yaptığı yazışmaların ekran görüntülerini paylaşarak bu satışı doğruladı. Birçok kullanıcı, sosyal medya üzerinden bu kadar değerli bir sanat eserinin satın alınabileceği fikrine inanamadı. Gönderi platformda büyük bir hareketlilik yaratırken, şüpheler de arttı.

TABLO GERÇEK Mİ SORUSU

SCMP’nin haberine göre, gönderideki tablonun detayları, Monet’nin eserleriyle ilgili katalogda yer alan bilgilerle örtüşüyordu. 1976’da Christie's London müzayedesinde satıldığına dair belgeler de bulundu. Ancak, sanat dünyasında geçtiğimiz yıl Monet ve Renoir gibi sanatçılara ait olduğu öne sürülen sahte eserler de tespit edilmişti.