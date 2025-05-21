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AA & Ensonhaber

Rize, Uluslararası Çay Günü’nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Çay kültürünün başkenti sayılan şehir, bu özel günde önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yaptı. Çay Çarşısı’nda düzenlenen etkinlikte, Çin Tarım Bilimleri Akademisi Çay Araştırma Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mingzhe Yao ve beraberindeki heyet, yerel temsilcilerle birlikte çay bahçesine girdi, bizzat çay topladı.

Heyete Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı da eşlik etti. Toplanan yaş çay yaprakları, Çay Araştırma Merkezi’nde işlenerek konuklara ikram edildi.

"TÜRK ÇAYI İÇİN ORTAK VİZYON GELİŞTİRİYORUZ"

Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çinli uzmanlarla birlikte bu anlamlı günde çayın geleceğine dair fikir alışverişinde bulunduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

Uluslararası Çay Günü vesilesiyle, dünyanın en büyük çay üreticilerinden biri olan Çin’den gelen misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Türk çayının geleceğine dair ortak vizyon geliştirmeye çalışıyoruz. Üniversitemizle birlikte yürütülen çalışmaların da bu sürece katkı sunmasını temenni ediyorum.

ÇİNLİ AKADEMİSYENLER, ÇAY TARLALARINI İNCELEYECEK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mete Avcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iş birliğinin sadece teoride kalmayacağını ifade etti:

Misafirlerimizle birlikte şehrimizin farklı bölgelerindeki çay plantasyonlarını gezeceğiz. Sahada yaşanan sorunları birlikte değerlendirecek ve ortak çözümler geliştirmeye odaklanacağız.

Çinli akademisyen Prof. Dr. Mingzhe Yao ise Uluslararası Çay Günü'nü Türkiye'de, özellikle Rize'de geçirmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, kültürel ve bilimsel iş birliklerinin gelişmesinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.