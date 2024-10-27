Cumhuriyete uzanan yolda önemli rol üstlenen tarihi yapı: İmalat-ı Harbiye Müzesi

AA

İmalat-ı Harbiye Müzesi, Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı MKE AŞ bünyesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı özel müzeler kapsamında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Müzenin tarihi binası, 19'uncu yüzyılın sonunda Sultan 2'nci Abdülhamit tarafından süvari kışlası olarak inşa edildi ve yapı, Milli Mücadele döneminde de aktif şekilde kullanıldı.

Özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında silah ve mühimmat üretim tesisi olarak kullanılan bina, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında da aktif rol üstlenmiş oldu.

Bu tesiste üretilen silah ve mühimmatlar, Ankara'dan ülkenin dört bir yanındaki cephelere taşındı ve Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasında önemli rol oynadı.

CUMHURİYET'İN İLK YILLARINDA HİZMET VERDİ

Ankara'daki MKE Genel Müdürlüğü içerisinde yer alan tarihi yapı, 1922'de çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Sonrasında yeniden inşa edilen bina, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) silah ve mühimmat ihtiyacını karşılamak üzere kullanıldı.

Tarihi yapı, Milli Savunma Bakanlığının çalışmaları kapsamında müze olarak dönüştürüldü ve 20 Haziran 2013'te bu şekilde hizmet vermeye başladı. Sonrasında bir süre restorasyon sürecinden geçen yapı, 2023 yılında yeniden ziyaretçilerin hizmetine açıldı.

BAĞIMSIZLIĞIN KAZANMASINDA ROL OYNADI

Özellikle Kurtuluş Savaşı sırasında silah ve mühimmat üretim tesisi olarak kullanılan bina, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş aşamasında da aktif rol üstlenmiş oldu.

Bu tesiste üretilen silah ve mühimmatlar, Ankara'dan ülkenin dört bir yanındaki cephelere taşındı ve Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasında önemli rol oynadı.

2 BİN 352 TARİHİ ESER BULUNUYOR

Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı silah ve mühimmatların yanı sıra, imal edilen diğer ürünlerin de yer aldığı müzede toplam 2 bin 352 parça tarihi eser bulunuyor.

Milli Mücadele yıllarına ait birçok tarihi eserin de bulunduğu İmalat-ı Harbiye Müzesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecine de ışık tutuyor.

KURTULUŞ SAVAŞI'NI ANLATAN PANOLAR

İki bölümden oluşan müzede Cumhuriyet tarihi öncesi savaş aletleri, Osmanlı tarihinde savaş toplarının üretimini sağlayan Tophane-i Amire, silah sanayisinde önemli ustaların yetiştiği İmalat-ı Harbiye, Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlatan panolar ve eserler bulunuyor.

Müzede, tarihi eserlerin yanı sıra MKE tarafından üretilen ve Mehmetçiğin halihazırda kullandığı MPT-55, MPT-76 piyade tüfekleri ve JMK Bora-12 keskin nişancı tüfeği gibi silahlar ve bunların mühimmatları da yer alıyor.