Datça açıklarındaki Osmanlı batığı gün yüzüne çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi SUDEMER ekibince yürütülen çalışmalar, Türkiye’de kazısı yapılan tek 17. yüzyıl Osmanlı batığı olma özelliğini taşıyor.

BAKAN ERSOY'UN DALIŞ YAPTIĞI BATIK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 2021 yılında bizzat dalış yaptığı bölgede, Osmanlı dönemine ait batıkta uzman ekiplerin kazıları sürüyor.

Anadolu Ajansı ekibi, sabah brifingleriyle başlayan ve akşam geç saatlere kadar süren titiz çalışmaları su altında görüntüledi. Dalgıçlar, sığ sularda olmaları sayesinde günde iki dalış yaparak uzun süre inceleme fırsatı buluyor.

1667-68 YILLARINDA BATMIŞ

Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Özdaş, batıkta buldukları mühür sayesinde geminin 1667-1668 yıllarında karaya oturduktan sonra yanarak battığını belirlediklerini açıkladı. Özdaş, buluntuların Osmanlı denizciliğini aydınlatacak ölçüde zengin olduğunu vurguladı.

SİLAHLAR, MÜHİMMAT VE EŞSİZ ESERLER

Bu sezonki kazılarda özellikle askeri mühimmat öne çıktı. Paketlenmiş halde 36 Osmanlı tüfeği, 50’den fazla humbara, kılıç, hançer, tabancalar ve 3 bini aşkın mermi ortaya çıkarıldı. Ayrıca 135 Tophane üretimi pipo lülesi, iki satranç takımı, Çin porselenleri, bakır kaplar, taraklar ve mataralar gün yüzüne çıkarıldı.

OSMANLI DENİZCİLİĞİNE YENİ IŞIK

Özdaş, batığın Osmanlı devlet gemisi olduğunu kanıtlayan buluntuların, yeni bir müze açabilecek kadar zengin olduğunu belirtti. Bölgedeki farklı dönemlere ait 20’ye yakın batığın da kayıt altında bulunduğunu söyledi.

FOTOGRAMETRİ VE DİJİTAL KAYIT

Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nilhan Kızıldağ, günlük yüzlerce fotoğrafı birleştirerek batığın dijital haritasını çıkardıklarını, fotogrametri yönteminin planlama ve envanter için kritik olduğunu aktardı.

BAKAN ERSOY: "ECDADIN İZİNİ DENİZLERDE DE SÜRÜYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: