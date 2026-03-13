Erzincan sütlacı coğrafi işaretle tescillendi

Erzincan’ın yöresel lezzetleri arasında yer alan Erzincan sütlacı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edildi.

Tescil süreci, Tarım ve Orman Bakanlığı Erzincan Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün 28 Eylül 2024 tarihinde yaptığı başvuruyla başladı. Yapılan incelemelerin ardından ürünün mahreç işareti alarak 21 Ocak’ta resmen tescillendiği bildirildi.

KENDİNE ÖZGÜ HAZIRLANIŞ YÖNTEMİ

Erzincan sütlacı, fırında pişirilen sütlaç ile yöreye özgü tatlılardan kesme kadayıfın birlikte kullanılmasıyla hazırlanıyor.

Kullanılan sütün kalitesi, özel pişirme tekniği ve kendine has kıvamı sayesinde diğer sütlaç çeşitlerinden ayrılan tatlı, bölgenin gastronomi kültüründe önemli bir yer tutuyor.

TANITIM ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Tescilin ardından Erzincan sütlacının hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda daha geniş kitlelere tanıtılması için çeşitli çalışmalar yürütüleceği ifade edildi.

Coğrafi işaret tescilinin, yöresel ürünün korunmasına ve bölge ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.