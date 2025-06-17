David Lynch’in yazdığı son senaryo, ölümünden sonra hayata geçiyor

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Bu sene başında 78 yaşında hayatını kaybeden David Lynch’in bir dijital platform için hazırladığı Unrecorded Night adlı dizinin senaryosu, ailesinin onayıyla yayımlanacak.

Babası gibi yönetmen olan 57 yaşındaki kızı Jennifer Lynch, The Times’a verdiği röportajda şöyle konuşmuştu;

“Hiçbirimiz onun yerine dizisini yapmaya teşebbüs etmedik. Bunu basılı bir yayın olarak sunmayı düşünüyoruz. Böylece insanlar onun hayal gücüne yeniden tanıklık edebilir.”

KÜLT FİLMLERİN YÖNETMEDİ

Daha önce "Mavi Kadife", "Mulholland Çıkmazı" ve "Fil Adam" filmleriyle 4 kez Oscar ödülüne aday gösterilen Lynch, 2019'da Oscar'ın onur ödülünü almıştı.

BÜYÜK ÖDÜLE DEĞER GÖRÜLDÜ

Lynch, Cannes Film Festivali'nde Vahşi Duygular filmiyle Palme d'Or (Altın Palmiye) ödülüne layık görüşmüştü.