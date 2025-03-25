Devlet Opera ve Balesi 2023-2024 sezonunda rekor kırdı: 613 bin ziyaretçi

DHA

Sanat dünyasında önemli adımlar atılmaya devam ediyor.

2023-2024 sezonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, sahnelediği eserler ve düzenlediği etkinliklerle dikkat çeken bir başarıya imza attı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 2023-2024 sezonunda sahnelediği eserler ve düzenlediği etkinliklerle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

613 BİN ZİYARETÇİ

Genel Müdürlüğün sahneye koyduğu yeni eser sayısı ve seyirci sayılarında artış yaşandı.

Bir önceki sanat sezonunda 44 yeni eser sahnelendi ve toplam 1009 temsil, 613 bin 276 sanatseverle buluşturuldu.

SEYİRCİ SAYISI YÜZDE 27 ARTTI

Bu dönemde seyirci sayısında yüzde 27, temsil sayısında ise yüzde 44'lük bir artış kaydedildi.

Çocuklara yönelik etkinliklerde de 246 program düzenlenerek 75 bin sanatsever çocuk, opera ve baleyle buluştu.

Kültür Yolu Festivali kapsamında 15 şehirde 94 temsil gerçekleştirilerek 134 bin 844 sanatsever bu etkinlikleri izledi.

YENİ SEZONDA HEDEF GENİŞ KİTLELERE ULAŞMAK

Devlet Opera ve Balesi, yeni sanat sezonunda sanatsal etkinliklerini çeşitlendirerek daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda yerli eserlerin dünya prömiyerleri, uluslararası iş birlikleri, yeni sahne projeleri ve genç sanatçılara yönelik destek programları hayata geçirilecek. Ahmet Adnan Saygun'un eseri olan Gilgameş operası ilk kez sahnelenerek 16'ncı Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

Klasik bale repertuarının önemli eserlerinden biri olan Kuğu Gölü, dünyaca ünlü dansçılar Iana Salenko ve Daniil Simkin'in katılımıyla sanatseverlerle buluşacak.

GENÇ SANATÇILAR SAHNEYE KAZANDIRILACAK

Türkiye ve Özbekistan arasındaki kültürel iş birliği kapsamında, Özbekistan Ali Şir Nevai Adına Bolşoy Opera ve Bale Tiyatrosu, Aspendos'ta özel gösteri sunacak.

Böylece iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlanacak.

Genç sanatçıların desteklenmesine yönelik çalışmalar da yeni sezonda genişletilecek. Yetenek taramaları kapsamında düzenlenecek seçmelerle genç sanatçılar sahneye kazandırılacak.

ÖZEL PERFORMANSLAR VE EĞİTİM GEZİLERİ

Özellikle 16'ncı Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında genç sanatçılar için özel performanslar gerçekleştirilecek.

Güzel sanatlar liseleri öğrencilerine yönelik eğitim projeleri kapsamında ise Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri tarafından çeşitli eğitim gezileri düzenlenecek.

Öğrencilerin sahne sanatlarıyla daha yakından tanışması sağlanarak geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunulacak.

145 BİN SANATSEVERE ULAŞMAK HEDEFLENİYOR

İlki düzenlenecek Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında yetenek taramaları genişletilecek. 2024 yılında altı ilde gerçekleştirilen yetenek taramalarının ardından, 2025’te Afyonkarahisar, Karabük, Tekirdağ, Edirne, Bilecik, Kütahya, Niğde, Osmaniye, Isparta, Uşak, Kars ve Amasya illerinde de yeni taramalar düzenlenecek.

Hedef, 360 öğrenciye ulaşmak ve genç yetenekleri keşfetmek olacak. Ayrıca, 2025 Kültür Yolu Festivalleri çerçevesinde 19 şehirde 54 eser sahnelenecek ve toplam 101 temsil gerçekleştirilecek.

Bu etkinliklerle yaklaşık 145 bin sanatsevere ulaşılması planlanıyor.

"YENİ REKORLARIN PEŞİNDE KOŞUYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün son yıllarda elde ettiği başarıları sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Ersoy, paylaştığı mesajda sanat alanındaki büyümeyi vurgularken Devlet Opera ve Balesi’nin ulaştığı rekorlara ve yeni sezon çalışmalarına dikkat çekti. Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: