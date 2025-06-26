Deyrulzafaran Manastırı, onursal üye oldu

Dünyanın en eski ve tarihi Süryani Ortodoks manastırlarından biri olan Mardin’deki Deyrulzafaran Manastırı, Avrupa Konseyi’nin kültürel rotalarından Iter Vitis’e “Onursal Üye” olarak katıldı.

Iter Vitis’in açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“Bu katılım, manastırın derin kültürel, dini ve tarımsal mirasını onurlandırmak, manastır topluluklarının kültürlerarası diyalog, somut olmayan miras ve geleneksel şarap yapımı uygulamalarının koruyucuları olarak önemini yeniden teyit etmek için yapıldı."

"TARİHİ BİR ADIM"