Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde dijital sergiler yoğun beğeni topluyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali çeşitli ve renkli kültür ve sanat etkinlikleriyle devam ediyor.

Festival kapsamında merkez Sur ilçesinde tarihi Dağkapı 1 ve 2 Nolu burçta açılan Cosmoscontact adlı dijital sergi, uzay ve evren temalarını işleyen çarpıcı eserleriyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de de Sonsuzluk Kapıları adlı dijital sergi, katılımcılara modern teknolojiyi ve geleneksel mimariyi buluşturan yenilikçi bir deneyim sunuyor.

BÜYÜLEYİCİ GÖRSEL

Sergi, sonsuzluk teması etrafında kurgulanmış interaktif görseller ve projeksiyonlarla ziyaretçiler için büyüleyici görsel bir ortam hazırlıyor.

Kentin tarihi mirasına ve modern sanatın gücüne dikkat çekilen sergilerle, şehrin kültürel zenginlikleri sanatseverlerle buluşturuluyor.

"HER ZAMAN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Vatandaşlardan Güneş Düşünekli, festival kapsamındaki etkinlikleri sıkı bir şekilde takip ettiğini söyledi.

Cosmoscontact sergisinden büyülendiğini belirten Düşünekli, "Sergiyi oluşturan çok güzel renkler, desenler mevcut. Hem Diyarbakır'ın Ongözlü Köprüsü hem de diğer tarihi unsurları çok güzel resmedilmiş. Bu tarz etkinliklerin kentimizde her zaman yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.