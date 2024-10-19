Duayen oyuncu Suna Keskin, sanat yolculuğunun 60'ıncı yılını kutladı

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Sanat yaşamının on beş yılını Tiyatrokare çatısı altında geçiren Suna Keskin heyecanını tüm dostlarıyla paylaştı. “Ahududu” oyuncularından başrolü paylaştığı Melek Baykal, Bülent Seyran, Nedim Saban, Cem Güler, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement, Murat Ergür, 60.sanat yılını kutlarken Suna Keskin’in yanındaydılar.

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin yaptığı gecede 60 yılın bir özetini, Tiyatrokare bünyesinden Bedrihan Dökmeoğlu tarafından özel olarak hazırlanan videoda anlatan Suna Keskin, ilk alkışı aldığı o ilk oyunundan bahsederken "İlk alkış Haldun Dormen’den geldi. Bu ilk alkış ömre bedel. Duygulandım. Burnumun direği sızladı. Ağlamak istedim tuttum, denetledim kendimi. Şimdi düşünüyorum da, iyi ki ben o gece nazlanmamışım iyi ki bu işi yapabilir miyim dememişim. Onun için 60 yıldır sahnedeysen bunun nedeni Haldun Dormen’dir. İşte bu alkıştır, beni bu günlere getiren. O nedenle Haldun’a minnettarım" dedi.

60. Sanat yılı adına Nedim Saban’ın takdim ettiği plaketin ardından Suna Keskin;

"BURAYA ALKIŞLAR İÇİN ÇIKILIR"