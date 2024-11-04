Dünyaca ünlü besteci Chopin’in 200 yıl önce yazdığı vals bulundu

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Küratör Robinson McClellan, 2024 yılının ilkbaharında Chopin’in kendi el yazısıyla adını yazdığı bir kağıdı fark etti. McClellan, müzik notalarını ilk gördüğünde tanıyamadığını belirtti. Kağıdın fotoğrafını çekip evde çaldıktan sonra bile eserin Chopin’e ait olup olmadığından emin olamayan küratör, notaları hem Polonyalı besteci üzerine uzman bir akademisyene iletti hem de kağıdın ve mürekkebin test edilmesini sağladı. Yapılan incelemeler sonucunda eserin Chopin’e ait olduğuna dair kesin bir kanıya varıldı.

"SONUÇTAN EMİNİZ"

McClellan, el yazmasının kaleme alınış biçiminin de Chopin'in tarzına uygun olduğunu belirterek, "Bu sonuçtan artık tamamen eminiz" dedi. Ancak New York Times, klasik müzik tarihinde sahte keşiflerin sıkça yaşandığını hatırlatarak bu buluşa şüpheyle yaklaşanların da olduğunu belirtti.

ZOR BULUNAN KAYIP ESERLER

1849’da, 39 yaşında hayatını kaybeden Chopin’in bugüne kadar 250 civarında eseri biliniyor ve yeni bir eserin keşfi oldukça nadir bir olay olarak görülüyor. Müze, Chopin'in bu eseri muhtemelen 20'li yaşlarının başında yazdığını tahmin ediyor.

Dünyaca ünlü Çinli piyanist Lang Lang, Chopin'in yeni keşfedilen eserini değerlendirerek, eserin "Çarpıcı karanlığı pozitif bir şeye dönüştürdüğünü" ifade etti. Chopin’in bu kayıp eseri, klasik müzik dünyasında büyük ilgi uyandırmış durumda.