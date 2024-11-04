Dünyaca ünlü isimler yeni sezonda Türkiye'de konser verecek

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Söz yazarı, besteci ve yorumcu ABD'li şarkıcı John Maus, 3 Kasım'da Blind Sahnesi'nde lo-fi, synth pop ve deneysel pop karması parçalarıyla İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak.

Müzik kariyerinde 40 yılı tamamlayan ve bugünün en iyi gitaristleri arasında yer alan Al Di Meola, 7 Kasım akşamı Epifoni Events organizasyonuyla Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak.

Rock'dan swing'ine, klasik müzikten triphop'a kadar uzanan geniş bir yelpazeden ilham alan Fransız techno yıldızı ve yapımcı DJ NTO, 9 Kasım'da Flexanima sunumu ile Volkswagen Arena'da olacak.

İranlı ünlü sanatçı Anoushiravan Rohani ile Homayoun Shajarian, Epifoni organizasyonuyla 9 Kasım akşamı Ülker Sports Arena'da aynı sahneyi paylaşacak.

Soul-pop, indie electronica, R&B, caz gibi birden fazla müzik türünden ilham alan Charlotte Cardin, ikinci albümü 99 Nights Tour kapsamında, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 21 Kasım akşamı Volkswagen Arena'da performans sergileyecek.

ÖDÜLLÜ SANATÇIDAN KONSER

Flütü rock müziğine kazandıran Grammy ödüllü Jethro Tull, dünya çapında 60 milyondan fazla albüm satışı ve 55 yıllık müzikal mirasıyla 23 Kasım'da Volkswagen Arena'da konser verecek.

Kod Müzik organizasyonu ve Pozitif deneyimiyle müzikseverlerle buluşacak olan grup, Ian Anderson'ın önderliğinde rock, folk ve progresif müziği harmanlayarak unutulmaz bir performans sunmaya hazırlanıyor.

Konserde Ian Anderson'a gitarda Jack Clark, davulda Scott Hammond, klavyede John O'Hara ve bas gitarda David Goodier eşlik edecek. Grup, klasikleşmiş hitlerinden son albümü RökFlöte'e uzanan geniş bir repertuvar sunacak.

2025'TEKİ KONSERLER

Bu yıl sonunun yanı sıra 2025'te de çok sayıda ünlü müzisyen ve grup, İstanbul'da sahne alacak. Norveçli sinematik folk ve pop grubu Kalandra, seneye ilk kez İstanbul'da konser verecek. Grup, 7 Şubat 2025 gecesi IF Beşiktaş'ta hayranlarıyla buluşacak.

Manowar'un eski gitaristi Ross Friedman, "Ross The Boss" adıyla 5 Nisan 2025'te IF Beşiktaş'ta sevilen parçalarını seslendirecek.

Rock müziğin ünlü sopranolarından Tarja Turunen, Nightwhish grubunda birlikte çalıştığı solist ve bas gitarist Marko Hietala ile birlikte 10 Nisan'da JJ Arena'da dinleyiclerin karşısına çıkacak. Accept'in eski solisti Udo Dirkschneider, solo grubu UDO ile 11 Nisan'da IF Beşiktaş'ta konser verecek. Glam rock türünün öncülerinden White Lion da IF Beşiktaş'ta 14 Mayıs'ta sahne alacak.