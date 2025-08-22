Dünyadaki en yaşlı 5 ağaçtan biri Türkiye'de

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olan 4121 yıllık porsuk ağacını tanıttı.

M.Ö. 2000'Lİ YILLARDA ZONGULDAK'TA FİLİZLENDİ

Türkiye’nin en yaşlı ağacı, Zonguldak’ın Gümeli ilçesinde bulunuyor. DKMP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ağacın M.Ö. 2000’li yıllarda filizlendiği belirtildi.

PİRAMİTLERDEN DAHA ESKİ

Videolu paylaşımda, 4121 yaşındaki porsuk ağacının tabiat anıtı olarak korunduğu vurgulandı. “Türkiye’nin en yaşlı ağacı, dünyanın en yaşlı porsuk ağacı, yeryüzündeki en yaşlı 5 ağaçtan biri” ifadeleriyle tanıtılan ağacın, Mısır piramitleri yükselirken aynı dönemde göğe doğru uzandığı aktarıldı.