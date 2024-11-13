Edirne'de 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi yenileniyor

AA & Ensonhaber

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan tarihi Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyon ihalesi tamamlanarak, projeyi üstlenen firmaya teslim edildi. Restorasyon çalışmalarına başlamadan önce şantiye kurulumları yapılarak caminin çevresinde düzenlemeler gerçekleştirildi. Uygulama aşamasına geçilen restorasyon; caminin rıhtımı, hazire alanı ve çevresini kapsayacak şekilde planlandı.

20 YILLIK RESTORASYON PROJESİ BAŞLADI

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, caminin geçmiş yıllarda farklı taşıma ve yükseltme projeleriyle gündeme geldiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Uzun bir süreci geride bıraktık. 20 yıldır Edirne’deyim ve ilk geldiğim günden bu yana caminin restorasyonu hep konuşuluyordu. En nihayetinde 'taş yerinde ağırdır' dedik ve camimizi yerinde onarmaya karar verdik. Çünkü bu cami, rıhtımı ve geniş haziresiyle bir bütün oluşturuyor, içinde pek çok mezar taşı barındırıyor. Bu anlayışla camimizin restorasyonuna başlamış olduk.

EVLİYA KASIMPAŞA CAMİSİ

Kirişhane semtinde, 1478 yılında 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in veziri olan ve "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından yaptırılan, kare planlı ve tek minareli bu tarihi cami, avlusu ve kubbesiyle klasik Osmanlı mimarisinin bir örneğini oluşturuyor. Zamanında kenti taşkınlardan korumak amacıyla yapılan setle Tunca Nehri arasında kalan cami, nehrin taşkınları nedeniyle defalarca sular altında kalarak büyük zarar gördü. 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatılan yapı, yıllar boyunca çeşitli projelerle yeniden gündeme geldi. Bölgede gerçekleştirilen kanal çalışmalarıyla su taşkınlarının önlenmesinin ardından, camiyi aslına uygun olarak restore etme süreci nihayet başladı.