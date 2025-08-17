Edirne'de sadece duvarı kalan tarihi Çokalca Camisi restore ediliyor

Edirne’de günümüze yalnızca yıkık duvarları ulaşan tarihi Çokalca Camisi’nin ihyası için restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer’in talimatıyla başlatılan çalışmalar, Nişancıpaşa Mahallesi’ndeki yıkık haldeki tarihi yapıyı ayağa kaldırmayı hedefliyor. Hazırlanan proje doğrultusunda restorasyon ekipleri çalışmalara başladı.

16. YÜZYILDA İNŞA EDİLDİ

Vali Sezer, incelemelerde bulunarak restorasyon süreci hakkında bilgi aldı ve gazetecilere 16. yüzyılda inşa edilen camiyi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmaların başladığını söyledi. Osmanlı döneminde uzun yıllar kullanılan caminin Balkan Savaşları sırasında yıkıldığını hatırlatan Sezer, “Kalan kalıntılar üzerinde yapılan çalışmaların ardından restorasyon başladı. Valilik olarak amacımız Edirne’de yıkılan veya yarım kalan tarihi yapı bırakmamak” dedi.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ YANSITIYOR"

Sezer, caminin restorasyonunu kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, Edirne’deki kültürel ve tarihi yapıların ayağa kaldırıldığına dikkat çekti:

Bu tarihi yapıyı güzel mahallemize ve Edirne’mize kazandıracağız. Biz de heyecanlanıyoruz ve bitmiş halini görmek istiyoruz. Edirne’deki her tarihi yapının altında büyük bir emek ve birikim var. Bu yapılar, milli ve manevi değerlerimizi yansıtan miraslarımızdır. Bu mirasları gün yüzüne çıkarıp gelecek nesillere aktarmak zorundayız. İnşallah burası, Edirne’deki tarihi yapılara yönelik çalışmaların mihenk taşı olacak.