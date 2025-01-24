Efes, 2024'te ziyaretçi rekoru kırdı

AA

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes, tarih öncesinden başlayarak Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler ve Osmanlı dönemlerine ait izleriyle Anadolu'nun zengin tarihini sergiliyor.

Antik Çağ'ın ticari ve politik merkezi olmasının yanı sıra antik dünyanın yedi harikasından biri sayılan Artemis Tapınağı'nın kalıntılarıyla da tarih meraklılarının rotasında yer alan antik kent, henüz tamamı gün yüzüne çıkarılmamış olmasına rağmen, sunduğu eşsiz mirasla her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti kendisine çekiyor.

Efes Müzesi Müdürü Murat Kaleağasıoğlu, geçen yılı ziyaretçi rekoruyla kapattıklarını söyledi.

Yerli ve yabancı 2 milyon 695 bin ziyaretçinin antik kente geldiğini ifade eden Kaleağasıoğlu, şöyle devam etti:

"YOĞUN İLGİ GÖRDÜ"

"İstatistiklere baktığımız zaman 2023 yılına göre yüzde 18 artış yaşandı. Bu artışta gece müzeciliği uygulamasının önemli bir etkisi var. Yaz aylarında gündüz sıcaklık nedeniyle ören yerini gezemeyenler, gece ışıklandırmasıyla farklı bir ambiyans sunan antik kenti ziyaret etme fırsatı buluyor. Özellikle sosyal medyada Celsus Kütüphanesi'nin ışıklandırılması yoğun ilgi gördü."

YENİ PROJELER HAZIRLANIYOR

Kaleağasıoğlu, Efes Antik Kenti'nde ziyaretçilerin deneyimlerini artırmak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Efes'te 2025 yılında yeni karşılama merkezi binasının hizmete gireceğini belirten Kaleağasıoğlu,

"Stadyum Caddesi'nde yürütülen çalışmalarla yeni ziyaret rotaları oluşturuluyor. Bakanlığımızın 'Geleceğe Miras Sonsuz Efes' projesi kapsamında Liman Caddesi, Liman Hamamı, Stadyum Caddesi ve Serapis Tapınağı'nda çalışmalar devam ediyor. Bu yenilikler ziyaretçilerimize daha kapsamlı bir deneyim sunacak."

diye konuştu.