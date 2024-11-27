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AA & Ensonhaber

Rus müzisyen Peter Theremin, büyük dedesi, fizikçi ve mucit Lev Theremin tarafından 1919'da geliştirilen ve dünyada "ilk ve tek temassız" müzik enstrümanı olarak bilinen "Theremin" hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Theremin, elektronik müzik aletinin 100 yılı aşkın bir süre önce, dönemin Leningrad'ı (günümüzde St. Petersburg) olan şehirde, dedesi tarafından icat edildiğini belirtti. Fizik, müzik ve akustik alanlarında uzman olan büyük dedesinin bu yenilikçi enstrümanı, bugün dünyanın dört bir yanında müzikseverlerle buluşuyor.

ELEKTRONİK MÜZİĞİN DOĞUŞUNA ÖNCÜLÜK ETTİ

Bu icadın, elektronik müzik tarihinin başlangıcını temsil ettiğini vurgulayan Peter Theremin, "Theremin, dünya üzerinde temas gerektirmeden çalınabilen tek elektronik müzik enstrümanıdır ve elektronik müziğin doğuşuna öncülük etmiştir." ifadelerini kullandı.

Theremin’in çalışma prensibine dair bilgiler de paylaşan Peter Theremin, enstrümanın görünmez elektromanyetik alanlarla etkileşim kurarak çalındığını söyledi:

Theremin, müzisyenin bir eliyle perdeyi, diğer eliyle sesin yüksekliğini ayarladığı bir sistemle çalışır. Bu sayede müzisyen ile üretilen ses arasında hiçbir fiziksel engel bulunmaz.

TÜRKİYE ZİYARETLERİ VE İZLENİMLERİ

Türkiye'de sadece iki gün geçirmesine rağmen bunun "inanılmaz" bir deneyim olduğunu anlatan Theremin, ülkenin harika müzelere sahip olduğuna dikkati çekti.

Theremin, Şanlıurfa'da farklı yerleri ziyaret etme imkanı da bulduklarını belirterek, Şanlıurfa'nın ilham verici bir yer olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa ve Türk müziğinin özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Theremin, burada bazı besteler ve şarkılar hazırladıklarını söyledi.

Theremin, ilk defa tattığı Türkiye'deki lezzetlerin kendisi için alışılmışın dışında olduğunu dile getirerek, Türk mutfağını çok sevdiğini ve özleyeceğini sözlerine ekledi.

Röportajın ardından Peter Theremin, AA muhabirleri için "Bir Başkadır Benim Memleketim" isimli Türk eserini Teremin ve piyano eşliğinde çaldı.

MÜZİK ALETİ, EINSTEIN'İN DAHİ İLGİSİNİ ÇEKTİ

St. Petersburg'da 1919'da icat ettiği ve kendi soyadıyla anılan enstrümanla dikkatleri üzerine çeken Lev Theremin, 1921'de Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Albert Einstein'ın dahi dikkatini çekti. Theremin, icadını 1927'de Einstein'a tanıttı.

Theremin, o dönemde bütün ülkede performanslarını sahnelerken, 1927'de Avrupa ve ABD'ye gitti. Theremin, Paris, Londra ve New York gibi şehirlerde sahne aldı.

Bu dönemde ABD şirketi "RCA Victor Company" de, müzik aletinin üretimine başladı. Theremin enstrümanı, etkileyici ve ilginç sesiyle bilim kurgu, korku, gerilim türündeki filmlerinde de faydalanıldı.

Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin'in de Theremin'e ilgi gösterirken, enstrümanda Mihail Glinka'nın "Lark" şarkısını çalmaya çalıştı.