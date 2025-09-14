Emine Şenlikoğlu yeni kitabı İçimde Beni Aldatan Biri Var'ı anlattı

Araştırmacı-yazar Emine Şenlikoğlu, yeni kitabı 'İçimde Beni Aldatan Biri Var' dikkatleri üzerine çekti.

Şenlikoğlu, yeni kitabı üzerine Ensonhaber'e değerlendirmelerde bulundu.

"ÇAĞA EN LAZIM OLAN KİTAPLARDAN BİRİ"

Şenlikoğlu, kitabın insanın iç dünyasına ve yönetilmeye muhtaç yanına ışık tuttuğunu ifade ederek, "Ne anlattığını söylemeyeyim ama şunu söyleyeyim, bu çağa en lazım olan kitaplardan biri.

İnsanın içinde aldanabilir insanı anlatmaya çalıştım. Bu birinci cilt, ikinci kitapta da devam edecek. Aynı karakterler yine yer alacak" dedi.

"EN ÇOK EMEK VERDİĞİM KİTABIM"

Kitabına büyük bir emek verdiğini vurgulayan Şenlikoğlu, "Daha önce başka bir kitabım için en çok emek verdiğim kitap demiştim ama bu onu geçti.

Çok ince eleyip sık dokudum. Çünkü eşcinsel bir ortama girdim, her şeye çok dikkat etmem gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

KİTABI NEDEN YAZDIĞINI DA AÇIKLADI

Şenlikoğlu, kitabı yazmaya yönelten süreci ise şu sözlerle anlattı:

Benim yanıma translardan gelenler oldu. ‘Ben eşcinselim’ diye ağlayan çok gençler oldu. Erkekken kadın olmuş ama ailesi istemiyormuş. Bütün bu gelenlerden, onların yaşadıklarından biriktirdiğim, tanıdığım bir eğlence sektörü vardı.



Kimi gençlerin hayatını mahveden, kimi gencin kendi hayatını mahvettiği bir ortam. Taliplisi var ama mutlu olanı yok. İşte bu gece hayatından çalışanlardan öğrendiklerim bana bu kitabı yaptırdı.

Şenlikoğlu, İçimde Beni Aldatan Biri Varın hem bireysel hem de evrensel boyutta insana dair önemli sorgulamalar içerdiğini dile getirerek, kitabın devamının da geleceğinin altını çizdi.