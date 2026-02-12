Erzurum’da satrançlı kahvehane geleneği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum’da bir kahvehane, satrançla büyümüş kuşakların buluşma noktası olarak dikkat çekiyor. Yakutiye ilçesinde 15 yıldır hizmet veren mekânda çay eşliğinde kurulan tahtalar, hem dostlukları pekiştiriyor hem de kentin eski bir geleneğini yaşatıyor.

SABAH BAŞLIYOR, AKŞAMA KADAR SÜRÜYOR

Rabiana Mahallesi’ndeki kahvehane, kapılarını açtığı günden bu yana satranç tutkunlarını ağırlıyor. Çoğunluğu 50 yaş üstü olan müdavimler, sabah saatlerinden itibaren masaların başına geçiyor.

Kahvehane sahibi Melik Şahin, her gün saat 07.30’da iş yerini açtığını belirterek, “Saat 10.00 gibi satranç oynayanlar gelir. Akşam 17.00’ye kadar oyun sürer. Burada bulunan herkes satranç oynamayı bilir.” dedi.

SADECE OYUN DEĞİL, HATIRA VE DOSTLUK DA VAR

Kahvehanede yalnızca satranç oynanmıyor; yılların birikimi, anılar ve sohbetler de paylaşılıyor. Tahtanın başında sessiz bir rekabet yaşanırken, izleyiciler zaman zaman hamleler üzerine yorum yapıyor.

Şahin, ortamda zaman zaman heyecanın yükseldiğini ancak dostluğun ağır bastığını vurgulayarak, “Bazen tansiyon yükselir ama hemen bir çay verip ortamı yumuşatırız. Kavga olmaz.” ifadelerini kullandı.

"BU GELENEĞİN SON TEMSİLCİSİ BİZİZ"

Erzurum’da geçmişte kahvehanelerde satranç turnuvaları düzenlendiğini hatırlatan Şahin, bugün bu geleneği sürdüren tek mekânın kendi kahvehaneleri olduğunu söyledi:

Satrancın yanında dama da oynanır. 75 yaşındaki dedelerimiz var. Gençlerin bu kadar iyi oynayacağını sanmıyorum. Eskiden birçok yerde satranç vardı, şimdi dağıldı. Çoklu şekilde oynanan tek yer burası kaldı.

Kış aylarında yolların kapanması nedeniyle katılımın azaldığını, yazın ise yoğunluğun arttığını belirten Şahin, bu kültürü yaşatmaya kararlı olduklarını dile getirdi.

"NAMAZ VAKİTLERİ HARİÇ BURADAYIZ"

50 yıldır satranç oynadığını söyleyen müdavim Muhlis Ateş, kahvehanenin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, “Burası bizim mekânımız. Bizde okey oynanmaz. Namaz vakitleri hariç tüm saatlerde buradayız. Ezan okununca herkes namaza gider, sonra geri gelir.” dedi.

Efendi Özel ise çocukluğunda köyde satranç oynadığını, kent merkezine taşındıktan sonra bu alışkanlığını kahvehanede sürdürdüğünü anlattı:

“Kışın evde canımız sıkılıyor. Gelip burada hem oynuyor hem sohbet ediyoruz.”

Erzurum’da satrançlı kahvehane geleneği, bu mütevazı mekânda çay buharı ve taş sesleri eşliğinde yaşamaya devam ediyor.