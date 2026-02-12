Üçüncü kuşak ressam Kayseri’nin tarihini tuvale işliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde grafiker olarak görev yapan 38 yaşındaki Muhammed Emin Gürpınar, sanata olan ilgisinin aile geleneğine dayandığını belirtiyor.

1963 yılında Pazarören Köy Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Kayseri’ye öğretmen olarak gelen dedesi Hüseyin Gürpınar’ın, kentte resim sanatını icra eden öncü isimlerden biri olduğunu dile getiren Gürpınar, bu yeteneğin babası Arif Sami Gürpınar aracılığıyla kendisine ve kardeşlerine aktarıldığını ifade ediyor.

“Ailede herkes bir şekilde resim sanatıyla ilgileniyor” diyen Gürpınar, üçüncü kuşak olarak bu mirası sürdürmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguluyor.

"KAYSERİ, YAŞAYAN BİR AÇIK HAVA MÜZESİ"

Yaklaşık 5 yıl önce Kayseri’deki tarihi eserleri çizmeye başladığını anlatan Gürpınar, bu fikrin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın tavsiyesiyle şekillendiğini belirtiyor.

Kayseri’nin farklı medeniyetlerin izlerini taşıyan zengin bir şehir olduğuna dikkat çeken Gürpınar, “Roma’dan Selçuklu’ya, Osmanlı’dan günümüze kadar birçok uygarlığın izlerini barındıran bir kentte yaşıyoruz. Bu yapıları çizmek benim için büyük bir ayrıcalık.” ifadelerini kullanıyor.

Taş yapıların bir hafızası olduğuna inandığını dile getiren Gürpınar, resim sanatının aynı zamanda belgeleyici bir yönü bulunduğunu belirterek, “Bu eserleri çizerek kalıcı hale getirmek istiyoruz. Dilerim hepsi sağlam şekilde ayakta kalır; biz de çizimlerimizle onları ölümsüzleştiririz.” diyor.

SAATLER SÜREN ESKİZLER, AYLAR ALAN ÇİZİMLER

Bir eseri çizmeye başlamadan önce o yapının bulunduğu bölgede keşif yaptığını anlatan Gürpınar, kentin neredeyse tüm tarihi yapılarını gezdiğini söylüyor.

Mimari özellikleri araştırdıktan sonra önem verdiği yapıları seçtiğini belirten sanatçı, bazı eserlerin önünde saatlerce eskiz çalışması yaptığını, bazılarının ise fotoğraflarını çekerek atölyesinde tamamladığını ifade ediyor. Çalışmalarında teknik kalem ve mürekkep kullanan Gürpınar, bir çizimin tamamlanmasının birkaç ayı bulduğunu aktarıyor.

Hedefinin Kayseri’deki tüm tarihi eserleri çizmek olduğunu belirten Gürpınar, ilerleyen dönemde çalışmalarını bir sergide sanatseverlerle buluşturmayı planlıyor.

EN ÇOK ZORLAYAN ESER, SELÇUKLU UYGARLIĞI MÜZESİ

Çizimleri arasında kendisini en fazla zorlayan eserin Selçuklu Uygarlığı Müzesi’nin taç kapısı olduğunu dile getiren Gürpınar, detayların yoğunluğu nedeniyle bu çalışma üzerinde uzun süre emek harcadığını söylüyor.

“Muhteşem detaylara sahip bir kapı. Onu birebir kağıda aktarmak gerçekten çok zordu ama en beğendiğim çizimim de bu oldu” diyen Gürpınar, Kayseri’nin tarihini sanatla kayıt altına almaya devam edeceğini belirtiyor.