İshak Paşa Sarayı kışın da ziyaretçilerini büyülüyor

Osmanlı döneminin en önemli mimari eserleri arasında gösterilen İshak Paşa Sarayı, kış mevsiminde de ziyaretçilerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Kar örtüsüyle çevrilen tarihi yapı, ortaya çıkan manzarasıyla görsel bir şölen sunuyor.

UNESCO LİSTESİNDEKİ TARİHİ MİRAS

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan İshak Paşa Sarayı, yılın her döneminde ziyaret edilebilen ender tarihi yapılardan biri olarak öne çıkıyor. Saray, bulunduğu konum ve ihtişamlı mimarisiyle bölgenin kültürel mirasını yansıtıyor.

LALE DEVRİ'NİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Osmanlı’nın Lale Devri’nde inşa edilen saray yerleşkesinde; cami, divan ve harem salonları, iç ve dış avlular, surlar, türbe ve çok sayıda oda bulunuyor. Yapı, dönemin mimari anlayışını yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor.

FARKLI MİMARİ ÜSLUPLAR BİR ARADA

İshak Paşa Sarayı’nın mimarisinde Osmanlı ve Selçuklu tarzlarının yanı sıra Barok ve Rokoko etkileri de görülüyor. Duvarlardaki taş süslemeler ve ince işçilik, ziyaretçilere adeta geçmişe doğru bir yolculuk yaşatıyor.

KARLA KAPLI GÖRÜNTÜSÜ HAYRAN BIRAKIYOR

Kış aylarında sarayın çevresini saran kar örtüsü, tarihi yapıyı daha da etkileyici hale getiriyor. Beyaz örtüyle bütünleşen saray, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor.