Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek tanıtıldı

AA & Ensonhaber

ETİ Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirilen “Uluslararası Müzeler Günü” açılış programında konuşan Vali Hüseyin Aksoy, Eskişehir’in tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, bu uygarlıklardan kalan değerlerin kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılarak halka aktarıldığını ifade etti.

Kentte 5 farklı arkeolojik alanda sürdürülen kazıların devam ettiğini belirten Aksoy, “Kazı başkanlarımızla düzenli toplantılar yaparak çalışmalarını takip ediyor, ihtiyaçlarını karşılamak ve projelere destek sunmak için gayret gösteriyoruz. Eski okulları yenileyerek kazı ekiplerine tahsis ettik, böylece onların çalışma koşullarını iyileştirdik. Amacımız, kültürel mirası halkla paylaşmak ve bu değerleri kültür turizmi aracılığıyla ekonomik faydaya dönüştürmek” dedi.

ANTİK EKMEĞİN BENZERİ ÜRETİLDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise Küllüoba kazısında, pişmiş ve işlenmiş formunu koruyan ilk ekmek örneğinin bulunmasının büyük heyecan yarattığını söyledi. Laboratuvar analizlerinde tespit edilen bileşenlere sadık kalarak bu antik ekmeğin benzerini ürettiklerini anlatan Ünlüce, ürünü kısa süre içinde şehirdeki marketlerde satışa sunacaklarını duyurdu.

NADİR BULUNAN BİR EKMEK ÖRNEĞİ

Kazının başkanı ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki ise höyükte gömülü bir evin arka odasında nadir bulunan bir ekmek örneğine rastladıklarını açıkladı:

Ekmek 2,5 cm kalınlığında, 12,5 cm genişliğinde, tüp şeklinde ve mayalanmış, pişmiş haliyle formunu koruyor. Evin eşik kısmına özellikle bırakıldığı anlaşılıyor. Üzerindeki beyaz kalıntılar fitolit, yani bitki yapraklarının kalıntıları. Mayalanma sürecinde ekmeğin yaprakların üzerinde tutulduğu görülüyor. Analizlerimizi sürdürüyoruz.

Prof. Dr. Türkteki, ekmekte iri taneli ‘gernik buğdayı’ türü bulunduğunu ve bunun ekmeğin yaklaşık yüzde 90’ını oluşturduğunu belirtti. Dönemde öğütmenin zor olması sebebiyle buğday tanelerinin iri parçalara ayrıldığını, taş üzerinde öğütme yapıldığını söyledi. Ayrıca, ekmeğin içinde mercimek kalıntılarına da rastlandığını kaydetti.

"EKMEK YANMASAYDI, BİZLERE ULAŞAMAZDI"

Ekmek 150 derece ve üzerinde pişirilmiş ancak yanmış durumda olduğunu aktaran Türkteki, “Ekmek yanmasaydı, bizlere ulaşması mümkün olmayacaktı. Önce pişirilmiş, sonra bir parça koparılmış ve o parça yakılmış. Evin eşik kısmına gömüldüğünü düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte ayrıca Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Polat, “Yazılıkaya-Midas Kale Kazısı Agdistis Kutsal Alanı Organizasyonu” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Programda ETİ Arkeoloji Müzesi Müdürü Emriye Yurt, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Avnamak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve çok sayıda yetkili hazır bulundu.