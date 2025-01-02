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AA & Ensonhaber

Türk sanat camiası, bir değerini daha yitirdi. 1970'lerden bu yana Arabesk Türk müziğinin sevilen isimlerinden olan Ferdi Tayfur, bu akşam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, geçtiğimiz günlerde Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılmıştı.

GÜLHANE'DE VERDİĞİ EFSANE KONSER UNUTULMADI

Aslen Adanalı olan Ferdi Tayfur, İstanbul'da 1993 yılında Gülhane Parkı'nda yaklaşık 200 bin kişiye konser vermişti. Ünlü sanatçının konseri, dünyanın en büyük korosu olarak kayıtlara geçmişti.