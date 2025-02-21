Frank Turner, İstanbul'da konser verecek

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Bugüne kadar yayınladığı 10 stüdyo albümüyle geniş hayran kitlesine ulaşan İngiliz şarkıcının konseri öncesinde, Second grubunun solisti Özgün Semerci ve Slovak müzisyen Peter Aristone da sahneye çıkacak.

No Man's Land albümü ilgi gören Frank Turner, The Way I Tend To Be, Recovery ve geçen yıl Ted Lasso dizisinde yer alan I Still Believe şarkılarıyla tanınıyor.

Ted Lasso dizisinde çalan 'I Still Believe' şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınan müzisyen "No Man's Land" albümüyle de ilgi gördü.

TAKSİM'DE SAHNE ALACAK

Kariyerine post-hardcore grubu Million Dead'in vokalisti olarak başlayan, daha sonra solo şarkılarıyla devam eden İngiliz müzisyen Frank Turner, 16 Mart'ta Taksim Narmanlı Han'da sahne alacak.