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Galata Kulesi'ne yurda geri getirilen tarihi eserler yansıtıldı

Galata Kulesi'ne yurda geri getirilen tarihi eserler yansıtıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO tarafından belirlenen Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'ne özel olarak, Galata Kulesi'ne yurtdışından getirilen kültürel mirasa ait görselleri yansıttı.