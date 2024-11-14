İHA
Türkiye'nin yıllardır çeşitli şekillerde çalınarak yurt dışına kaçıran kültürel mirası, devletin diplomatik girişimleri sayesinde ana vatanına geri getiriliyor.
Her yıl 14 Kasım'da Türkiye'de kutlanan Uluslararası Kültür Varlığı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü'ne özel etkinlikler düzenleniyor.
GERİ GETİRİLEN KÜLTÜREL MİRAS, GALATA'YA YANSITILDI
Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültürel miras kaçakçılığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, yurtdışına yasa dışı yollarla çıkarılmış ve ardından çeşitli çabalarla geri getirilen Türkiye'nin kültürel hazinelerine ait görselleri, Galata Kulesi'ne haritalama tekniğiyle yansıttı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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