Geç Osmanlı dönemine ait tarihi konut yapıları

Bitlis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında geç Osmanlı dönemine tarihlendirilen seramik, sikke, metal, cam ve kemik buluntuları bulundu.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentte, kaya bloklarının üzerine kurulan kalenin Sinan Bey Hamamı ile güney surları arasındaki alanda gerçekleştirilen bu yılki kazılarda Geç Osmanlı Dönemi'ne tarihlendirilen seramik, sikke, metal ve cam objeler, kemik buluntuları ile konut kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

AA'da yer alan habere göre; Dr. Öğretim Üyesi Karasu, bu yıl 7 kişilik ekiple kalenin kuzeyinde yaptıkları iki açmayla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Konut yapılarına ait kalıntılar

Kaledeki Sinan Bey Hamamı ile güney surları arasındaki kısımda 25 metrekarelik iki açma yaptıklarını anlatan Karasu, "Çalışmalarımız bu alanda devam ediyor. Seramik ve sikke başta olmak üzere metal, cam ve kemik buluntuları ve mimari yapı kalıntılarına ulaşıldı. Konut yapılarına ait olduğunu tahmin ettiğimiz mimari kalıntılar ve diğer buluntular Geç Osmanlı Dönemi'ne tarihlendirildi." diye konuştu.