Geri dönüşümden sanata: Edirne’de bez bebekler yeniden doğuyor

Hayatı boyunca sanatın pek çok alanıyla ilgilenen Emine Çağlayan, çocukluk yıllarının vazgeçilmezi olan bez bebekleri günümüze uyarlamak amacıyla “İlkyaz Bez Bebekleri” projesini hayata geçirdi. Tamamı geri dönüşüm malzemelerinden hazırlanan bebekler, kısa sürede Edirne’de kadınların bir araya geldiği anlamlı bir üretim sürecine dönüştü.

KADINLAR AYNI MASADA BULUŞUYOR

Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi Kültür Sanat Çalışma Grubu üyesi ev hanımı kadınlar, haftanın belirli günlerinde bir masa etrafında toplanarak kumaş artıkları ve kullanılmayan eşyaları bez bebeklere dönüştürüyor. “Birlikte üretiyor, birlikte güçleniyoruz” anlayışıyla yürütülen projede, paylaşım ve dayanışma ön plana çıkıyor.

GELENEKLER MOTİFLERLE MODERN DOKUNUŞ

Kumaş parçaları, eski giysiler ve geleneksel süslemelerle hazırlanan bez bebekler, Edirne’ye özgü kültürel izler taşıyor. Proje, hem kentin geleneksel el sanatını yaşatıyor hem de geri dönüşüme dikkat çekerek çevre bilincine katkı sağlıyor.

"YAPARKEN ÇOCUKLUĞUMA DÖNÜYORUM"

Projeyi başlatan Emine Çağlayan, bez bebek yapımının kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, “Tamamen geri dönüşüm ürünleri kullanıyoruz. Bu bebekleri yaparken kendi çocukluğuma dönüyorum. Eskiyi canlandırmak ve bunu arkadaşlarımla paylaşmak beni çok mutlu ediyor.” dedi.

GEÇMİŞLE BAĞ KURAN BİR YOLCULUK

Projeye katılan 46 yaşındaki ev hanımı Gül Şengül ise bez bebeklerin kendisinde güçlü hatıralar uyandırdığını ifade ederek, “İlk gördüğümde çocukluğum aklıma geldi. Küçük kumaş parçaları ve kullanılmayan eşyalar, elimizde anlamlı birer esere dönüşüyor.” diye konuştu.

GELECEK NESİLLERE MİRAS BIRAKILACAK

El Sanatları Öğretmeni Sevilay Güler de projede geleneksel süslemelerle bez bebeklere son dokunuşları yaptıklarını belirterek, amaçlarının bu kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.

HEDEF: EV EKONOMİSİNE KATKI

Projeye katılan Edirneli kadınlar, ilerleyen dönemde ürettikleri bez bebekleri satışa sunarak hem emeğin değerini görünür kılmayı hem de aile bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Bez bebekler, geri dönüşümden sanata uzanan bu yolculukta umut ve dayanışmanın simgesi olmaya devam ediyor.