Gladyatör II filmi gişeye hızlı başladı, izleyici rekoru kırma yolunda ilerliyor

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15 Kasım'da tüm dünyada vizyona giren Gladyatör filmi gişeye hızlı bir giriş yaptı. Kısa sürede sinemaseverler tarafından ilgiyle izlenen film böyle giderse gişe rekoru kırabilir. İzleyicilerin filmi bu kadar sevmeleri, hem yapımcıyı hem de yönetmeni oldukça sevindirdi.

210 milyon dolar bütçeli filmin vizyona girdiği ilk hafta sonunda dünya çapındaki hasılatı 87 milyon dolar oldu. Bu rakam, Scott'ın yönettiği filmler arasında uluslararası çapta en yüksek gişe başlangıcı oldu.

TÜRKİYE İZLEYİCİSİ

Film, Türkiye’de ise ilk hafta sonunda 88 bin 420 kişi tarafından izlenerek gişe liderliğini üstlendi. Gladyatör 2 henüz ABD’de gösterime girmiş değil. 22 Kasım’daki vizyonuyla hasılatının epeyce yükseleceği tahmin ediliyor.

İngiliz ve Amerika ortak yapımı Gladyatör filminin ilki 2000 yılında izleyiciyle buluştu. Kısa sürede izlenme rekorları alt üst eden film, pek çok ödül kazandı.

PEK ÇOK DÖÜL KAZANAN FİLM

Bu ödüllerden en önemlisi ise kuşkusuz Oscar Ödülü oldu. Buna göre film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En iyi Müzik gibi dallarda birçok ödül kazandı.

Gladyatör 2, General Maximus'un ölümünden 30 sene sonrasını anlatacak. Film, Lucilla'nın oğlu ve Commodus'un yeğeni Lucius'ın hayatına odaklanıyor.