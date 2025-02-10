Görme yetisini kaybeden ünlü şarkıcı Elton John, konser vermeye devam ediyor

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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John'un, müziğe olan tutkusu dur durak bilmiyor. Şubat ayında Avrupa turnesine çıkacak olan şarkıcının hayranları sevinçli.

Görme yetisini tamamen kaybeden John'un konser vermeye devam etmesi, sanatçının müziğe olan bağlılığından kaynaklanıyor yorumlarına neden oldu.

Efsanevi sanatçı 20 günde yazıp, kaydettiği yeni albümünü duyurdu. 77 yaşındaki İngiliz şarkıcı bu albümün, kariyerinin ikinci bölümünün başlangıcı olduğunu açıkladı.

YENİ ALBÜM YAPTI

Who Believes In Angels? adlı albüm John’un, ABD’li folk şarkıcısı Brandi Carlile ve Bernie Taupin ile ortak çalışması. Albüm, 4 Nisan’da müzikseverlerle buluşacak.

ELTON JOHN HAKKINDA

Elton John zamanla, uluslararası üne kavuştu. 1970’lerde çıkardığı albümlerle artık bir yıldız olmuştu. Elton John, bu dönemde John Lennon gibi ünlü sanatçılarla çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra Elton John artık bir süper yıldızdı. ABD’deki konserleri tam bir gösteri havasında geçiyordu. Amerika konserlerinde giydiği komik kostümler ve gözlükler dikkatleri çekmişti. Elton John, kendi kendini lanse eden tek rock starıdır.