Grammy adayı Esin Aydıngöz, müzikal yolculuğunu anlattı

Tim Burton’ın Wednesday dizisine yaptığı aranjmanlarla adını duyuran ve The Rolling Stones’un klasik eseri Paint It Black için hazırladığı çello düzenlemesiyle 66. Grammy Ödülleri’ne aday gösterilen besteci ve orkestra şefi Esin Aydıngöz, müzik yolculuğunu ve dönüm noktalarını anlattı.

PİYANO İLE BAŞLADI, FİLM MÜZİKLERİNE UZANDI

Sanata dört yaşında piyano çalarak adım atan Aydıngöz, başlangıçta müziği meslek olarak düşünmediğini, ancak zamanla besteciliğin tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yarı zamanlı piyano eğitimi aldıktan sonra kendi bestelerini yazmaya başlayan sanatçı, "O andan sonra müzik benim için sadece bir ilgi değil, hayatımın merkezinde bir tutku oldu." dedi.

BERKLEE YILLARI VE HANS ZIMMER STAJI

Film müziği alanında eğitim almak için Berklee College of Music’e giden Aydıngöz, burada çift anadal ve yan dal yaptı.

FİLM MÜZİĞİ BESTECİLİĞİ

Çağdaş yazım ve yapım (müzik teknolojisi)

Müzikal tiyatro besteciliği (yan dal)

Beş yıl süren eğitimin ardından Los Angeles’a taşındığını belirten Aydıngöz, Hans Zimmer’in stüdyosunda staj yapmanın kendisi için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

DISNEY İLE BÜYÜK PROJELER

Sanatçının profesyonel kariyerindeki kırılma noktalarından biri Disney Concerts’in DCapella projesi oldu. Önce müzik asistanı, ardından yardımcı müzik direktörü olarak görev yapan Aydıngöz, sonrasında Wednesday dizisiyle Grammy adaylığına uzandı.

Disney-Pixar ortak yapımı Coco filmi sayesinde Kuzey Amerika’da Meksikalı bir orkestrayla iki kez turneye çıktığını da aktardı.

"WEDNESDAY" VE GRAMMY ADAYLIĞI

Netflix’in dünyaca ünlü dizisi Wednesday’in ilk sezonunda dört farklı parçanın aranjörlüğünü üstlenen Aydıngöz, özellikle Paint It Black düzenlemesiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

İkinci sezonda ise projeye şarkı yazarı olarak dahil oldu:

Nevermore Akademisi için bir okul marşı gerekiyordu. Önce melodiyi ben yazdım, üzerine senaristler söz ekledi. Catherine Zeta-Jones’un benim yazdığım bir şarkıyı söylemesi inanılmaz bir deneyimdi.

ŞEFLİKTE "UÇUYORMUŞ GİBİ"

Şeflik yapmanın besteciliğine büyük katkı sağladığını söyleyen Aydıngöz, "Orkestra şefi olduğumda kendimi uçuyormuş gibi hissediyorum. En yoğun varlık duygusunu şeflik anlarında yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRK EZGİLERİNİ DÜNYAYA TAŞIYOR

Konserlerinde Türk müziğine özgü 7/8 ve 9/8 ritimleri kullanmayı sevdiğini vurgulayan sanatçı, Amerika’daki Turkish American Orchestra için de düzenlemeler yaptığını aktardı.

Yazdığı The Land of Passion adlı eserin Türkiye’nin tutkulu insanlarından ilham aldığını belirten Aydıngöz, "Seyircilerin bana ‘Hayatımızda gördüğümüz ilk kadın şeftiniz’ demesi büyük bir motivasyon." dedi.

YENİ PROJELER: BELGESEL VE VİDEO OYUNU

Şu sıralar Bhutan üzerine bir belgesel ve Türk mitolojisine dayanan bir video oyunu için çalıştığını söyleyen Aydıngöz, Netflix’in bazı projelerine de müzik düzenlemeleri yaptığını kaydetti.

BERKLEE'YE HOCA OLARAK DÖNDÜ

Mezuniyetinden beş yıl sonra Berklee College of Music’e bu kez film müziği bölümünün başkan yardımcısı olarak dönen Aydıngöz, kısa süren bu görevi Disney’in turne teklifleri nedeniyle bırakmak zorunda kaldı. Şu anda Berklee’de online master derslerinde eğitim vermeyi sürdürüyor.

DÜNYANIN PRESTİJLİ SALONLARINDA

Eserleri İsviçre’de Auditorium Stravinski, Bangkok’ta Royal Symphony Orchestra ve New York’ta Carnegie Hall gibi prestijli salonlarda seslendirilen Aydıngöz, gençlik orkestralarıyla çalışmaya da önem verdiğini belirtti.

TÜRKİYE'DE İLK ŞEFLİK: "ASLAN KRAL"

Türkiye’de şef olarak ilk kez 8 Haziran 2024’te Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkan Aydıngöz, "Aslan Kral" konserini yönetti. Disney’in 30. yıl kutlamaları kapsamında bu konserin 2025’te İstanbul ve Ankara’da tekrar sahneleneceğini açıkladı.