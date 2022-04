Grammy Ödülleri sahiplerini buldu, Jon Batiste sildi süpürdü

Müzik dünyasının Oscarı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu törende, Jon Batiste yılın albümü ve en iyi klip dahil 5 ödülü kucaklayarak geceye damgasını vurdu.

64. Grammy Ödülleri, Las Vegas kentindeki MGM Grand Garden Arena'da düzenlen törende sahiplerini buldu. Törenin sunuculuğunu ise komedyen Trevor Noah üstlendi.

11 dalga aday gösterilen Jon Batiste, yılın albümü, en iyi klip, görsel medya için en iyi film müziği, en iyi Amerikan folk performansı, en iyi Amerikan folk şarkısı ödüllerini alarak gecenin öne çıkan ismi oldu.

19 yaşındaki Olivia Rodrigo da en iyi yeni sanatçı, en iyi pop vokal albümü ve en iyi solo pop performansı gibi dallarda ödülleri alarak adından söz ettirdi.

Diğer yandan, Silk Sonic grubu, yılın kaydı, yılın şarkısı, en iyi R&B şarkısı ödüllerini "Leave the Door Open" adlı şarkılarıyla kazandı.

KAZANANLAR

64. Grammy Ödülleri'nin kazananları şöyle:

Yılın Kaydı: Leave the Door Open (Silk Sonic)

Yılın Albümü: We Are (Jon Batiste)

Yılın Şarkısı: Leave the Door Open (Silk Sonic)

En İyi Yeni Sanatçı: Olivia Rodrigo

En İyi Pop Vokal Albümü: Sour (Olivia Rodrigo)

Yılın Prodüktörü: Jack Antonoff

En İyi Rap Albümü: Call Me If You Get Lost (Tyler, the Creator)

En İyi Rap Şarkısı: Jail (Kanye West ve Jay-Z)

En İyi Rap Performansı: Family Ties (Baby Keem ve Kendrick Lamar)

En İyi R&B Albümü: Heaux Tales (Jazmine Sullivan)

En İyi Country Albümü: Starting Over (Chris Stapleton)

En İyi R&B Şarkısı: Leave The Door Open (Silk Sonic)

En İyi Solo Pop Performansı: Drivers License (Olivia Rodrigo)

En İyi Grup Pop Performansı: Kiss Me More (Doja Cat feat. SZA)

En İyi Geleneksel Pop Vokal Albümü: Love for Sale (Tony Bennett ve Lady Gaga)

En iyi R&B Performansı: Leave The Door Open (Silk Sonic) ve Pick Up Your Feelings (Jazmine Sullivan)

En İyi Dans Kaydı: Alive (Rufus Du Sol)

En İyi Rock Performansı: Making a Fire (Foo Fighters)

En İyi Rock Şarkısı: Waiting on a War (Foo Fighters)

En İyi Rock Albümü: Medicine at Midnight (Foo Fighters)

ABD'nin Los Angeles kentinde ocak ayında düzenlenmesi planlanan Grammy Ödül Töreni, Kovid-19 salgını nedeniyle iki kez ertelenmişti.