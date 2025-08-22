Gümüşhane’de tarihi Hutura Kilisesi’ne Yunanistan’dan ziyaret

Gümüşhane’nin merkeze bağlı Alemdar köyünde yer alan 14. yüzyıldan kalma Hutura Kilisesi, Yunanistan’dan gelen Ortodoks keşişleri ve yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından ziyaret edildi.

Kilisenin, 14. yüzyılın ilk yarısında Trabzon Prensi Aleksios Komnenos tarafından inşa edildiği, 1509’da keşiş Ananias ve 1624’te Georgios Stratilatis tarafından onarıldığı, ayrıca Sultan II. Abdülhamid döneminde de restore edildiğine dair bir kitabesi bulunduğu biliniyor. Köy girişindeki meyilli arazinin düzeltilmesiyle oluşturulan alanda kilise, şapel ve çeşitli yapılar yer alıyor.

"DİNİ OLARAK ÇOK ÖNEM VERDİĞİMİZ BİR BÖLGE"

Ziyaret sırasında konuşan Aziz Grigorios Manastırı Keşişi Grigorios Grigoriadis, Hutura Kilisesi’nin Karadeniz’deki üç kutsal Ortodoks kilisesinden biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

Dedelerimizin yaşadığı topraklardayız. Burası bizim için dini anlamda çok önemli bir yer. Türkiye Cumhuriyeti’nin pek çok mabedi restore ettiğini gördüm. Duamız, Hutura Kilisesi’nin de yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Bu bölge farklı ırkların değil, ortak bir dini inancın buluşma noktasıdır. Roma’dan Bizans’a, Osmanlı’dan Türkiye Cumhuriyeti’ne uzanan bir tarihi var. Ben buraya üç kez geldim, her seferinde kendimi yabancı hissetmedim.

"HARAP OLMASINA RAĞMEN ZİYARET EDİLİYOR"

Alemdar Köyü Muhtarı Okan Berker de kilisenin köy için önemine dikkat çekti: