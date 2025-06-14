Hacılar, Medine'de Osmanlı mirasını keşfediyor

AA & Ensonhaber

Medine’deki hacıların uğrak noktalarından biri olan tarihi tren istasyonu ve Amberiye Camisi, Osmanlı mirasını yerinde görmek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor. Bir dönem müze olarak hizmet veren ancak şu anda tadilat nedeniyle kapalı olan tren istasyonunda Osmanlı Devleti ve Suud Hanedanı’na ait çeşitli objeler sergileniyor. Hemen yanında yer alan Amberiye Camisi ise mimarisi ve taşıdığı anlamla dikkat çekiyor. Kur’an-ı Kerim’deki ayet sayısını temsil eden 6 bin 666 taşla inşa edilen camide hacılar namaz kılıyor, dua ediyor.

Kafile başkanları, hacılara hem tren istasyonu hem de camiyle ilgili bilgi aktarırken ziyaretin sonunda dualar ediliyor, hatıra fotoğrafları çekiliyor.

"ECDADIMIZIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ BİR KEZ DAHA HİSSETTİK"

Hollanda’dan gelen hacılardan Sinan Kalemli, hac ibadetlerini tamamladıktan sonra Medine’deki Osmanlı mirasını görmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Tren istasyonu ve Amberiye Camisi’ni ziyaret ettiklerini söyleyen Kalemli, “Yüce Rabbime bize bu yolları açtığı için şükrediyorum. Çok derin duygular yaşadık. Medine’de Osmanlı’nın izlerini görmek bizim için tarif edilemez bir onur. Ecdadımızın bu topraklara 400 yıl boyunca sahip çıktığını biliyoruz. Bu izleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizim görevimiz” dedi.

"BİR TÜRK OLARAK GÖĞSÜM KABARDI"

Bir diğer ziyaretçi, Hollanda’dan gelen Ayşe Demir ise hac görevini bu yıl ilk kez yerine getirdiğini anlattı. “Elhamdülillah, her şey çok bereketli geçti” diyen Demir, özellikle Osmanlı'dan kalan eserleri yerinde görmekten büyük gurur duyduğunu ifade etti: “Bu tür yapıları görünce insanın içi kabarıyor. Türk olarak burada olmak, atalarımızın bıraktığı mirası yaşamak gerçekten çok özel.”