Henri Matisse, Frida Kahlo ve André Derain’in tabloları kamu malı oldu

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William Faulkner’ın Ses ve Öfke'sinden Ernest Hemingway’in Silahlara Veda'sına, John Steinbeck’in Altın Kupa'sından Virginia Woolf’un Kendine Ait Bir Oda'sına kadar pek çok eser de artık telifsiz kullanılabilecek. Erich Maria Remarque’ın Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı eserinin İngilizce çevirisi de kamu malı hâline geldi.

Meksika'da 1907'de doğan Frida Kahlo, yaşamı boyunca çok büyük sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

Henüz 6 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle bir bacağını tam olarak kullanamayan Kahlo, 18 yaşında geçirdiği trafik kazasından sonra da 32 kez ameliyat oldu ve uzun süre yatağa mahkum kaldı.

Kahlo, ailesinin teşvikiyle resim yapmaya başladı. Babası, resim çizebilmesi için kızının yatağının bulunduğu odanın tavanına ayna taktırınca, Kahlo bu zorluklardan güçlü bir sanatçı olarak çıktı.

KADINLARA İLHAM VEREN GÜÇLÜ DURUŞ

Yatakta aynadan gördüklerini çizmeye başlayan usta sanatçının 143 eserinden 55'i, fiziksel yaraların dışavurumuyla tablolarına yansıdı.

Yaşadıklarına rağmen hayatı boyunca güçlü ve kararlı olan Kahlo, Meksika kültürünü yansıtan eserleri ve özellikle kadınlara ilham veren güçlü duruşuyla dünya sanat tarihine damga vurdu.