Hikaye İstanbul'da Geçiyor sergisiyle tarihe yolculuk

AA

Küratörlüğünü Şeyda Çetin ve Ebru Esra Satıcı'nın üstlendiği sergi, fantastik öykülerden grafik romanlara, bilim kurgudan casusluk hikayelerine Batı edebiyatının kurmaca yapıtlarındaki İstanbul'u kapsıyor.

Ömer Koç koleksiyonundan yaklaşık 300 kitabın merkezde olduğu seçkide; yazarlara ait el yazmaları, nadir ilk baskılar, imzalı ve ithaflı kitaplar, gravür, resim, nota kitapçığı, film ve afişlerin yanı sıra yayımlanan Türkçe çeviriler ve gazete kupürleri de yer alıyor.

Küratör Şeyda Çetin, yaptığı açıklamada, edebiyatta yer etmiş unutulmaz karakterlerle bu karakterlerin yer aldığı kitaplardan örneklerin sergide görülebileceğini söyledi.

"KİTAPLARI BİR ARAYA GETİRDİK"

"Kitapların dönemleri 16. yüzyıldan günümüze kadar gelen bir aralıkta. Çok çeşitli türler ve biçimlerde üretilmiş eserler bunlar. Biz sergiyi kurgularken esnek bir şekilde gruplandırdık, kitapların içeriklerine, türlerine göre. Örneğin bilim kurgu hikayeleri, fantastik hikayelerle buluştu. Grafik romanlar, tarihi romanlarla bir araya geldi. Esnek bir yaklaşımla bu kitapları bir araya getirdik." dedi.

Küratör Ebru Esra Satıcı ise serginin Batı edebiyatındaki İstanbul temalı kurmaca eserleri merkezine aldığına işaret ederek şöyle konuştu:

"KİTAPLAR ÖMER KOÇ KOLEKSİYONUNDAN"

"Kitapların tamamı Ömer Koç koleksiyonundandır. Kitaplardan yola çıktıktan sonra yaptığımız araştırmalar sonucunda eğer ki sahne adaptasyonları ve film uyarlamaları varsa onları görsel malzemesini ekleyerek görselleştirdiğimiz bir süreç oldu. Türkçe çevirileri seçkiye ekledik. Koleksiyon dışı arşiv ve koleksiyonlardan bazı malzemeler, gazete kupürleri, yağlı boya eserler, gravürler, kartpostallar ekledik"

ÖZEL FİLM GÖSTERİMLERİ

Meşher'de sergiye özel film gösterimlerinin yapılacağı bir etkinlik alanı hazırlandı. Sergideki kitaplardan uyarlanmış filmlerden bir seçki, bu alanda izlenebilecek. Ayrıca okuma bölümlerinde de sergide orijinalleri görülen kitapların Türkçe çevirileri incelenebilecek. Sergi, 13 Temmuz 2025' kadar açık olacak.