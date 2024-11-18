Hindistan'dan çalınarak ABD'ye götürülen 440 tarihi eser iade edildi

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Tarihi eserlerin bir ülkeden başka bir ülkeye kaçırılması pek sık rastlanan bir olaydır. Fakat aynı tarihi eserleri tekrar ülke kültürüne ve sanatına kazandırmak, ciddi diploması çaba gerektiriyor.

Bu diploması çabalarından biri de geçtiğimiz günlerde yaşandı. Buna göre, ABD'nin Hindistan'dan bugüne kadar çaldığı 440 tarihi eser, Hindistan'a iade edildi.

Toplam değeri 10 milyon doları bulan eserler arasında, 1980’lerde bir tapınaktan çalınan Göksel Dansçı heykeli ve 1960’larda Hindistan’ın kuzeybatısından yağmalanan Tanesar Ana Tanrıça heykeli de bulunuyor.

SORUŞTURMALAR SONUCUNDA ORTAYA ÇIKTI

Eserler, aralarında Subhash Kapoor ve Nancy Wiener’ın da bulunduğu kaçakçılık şebekelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ele geçirildi.