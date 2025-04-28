Hollanda'da Andy Warhol’un tablosunun da olduğu 46 sanat eseri çöpe atıldı

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Kaybolan eserler arasında Andy Warhol’un 1985’te yaptığı Reigning Queens I serisinden Hollanda Kraliçesi Beatrix’in yaklaşık 22 bin euro değerindeki serigrafi baskısı da bulunuyor. Soruşturmaya göre eserler, 2022 yılında Uden Belediyesi’nin Maashorst ile birleşmesinden sonra yeni belediye binasının bodrum katında korumasız bir şekilde saklandı, yenileme çalışmaları sırasında zarar gördü ve sonunda atıklarla birlikte kayboldu.

Belediyenin eserlerin kaydı, korunması ve güvenliği konusunda net bir protokol uygulamadığı, hangi eserlerden kimin sorumlu olduğunun da açıkça belirlenmediği tespit edildi.

Araştırmalar sonucunda kaybolan eserlerin bulunma ihtimalinin çok düşük olduğu, bazı eserlerin ise su hasarı nedeniyle ciddi zarar gördüğü belirlendi.

Belediye başkanı Hans van der Pas, şöyle dedi:

"PİŞMANIZ"