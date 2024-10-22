İbrahim Tatlıses: Müzik denilince akla Şanlıurfa gelir

DHA

Türk arabesk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, memleketi Şanlıurfa'da bir dizi etkinliğe katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Tatlıses, "Müzik denilince herkesin aklına Şanlıurfa gelir." dedi.

Şanlıurfa Müzik Şehri lansmanı için memleketine gelen İbrahim Tatlıses, yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.

Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Tatlıses'i Şanlıurfa'da ağırlamanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Dünyanın parasını da harcasanız, İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa için yaptığı tanıtımı yapamazsınız." dedi.

"GURUR DUYDUM"

Tatlıses de uzun bir aradan sonra tekrar Şanlıurfa'ya geldiğini belirterek, "Urfalıların davetinden dolayı çok gurur duydum, iftihar ettim." diye konuştu.

TARTIŞMA YARATI

İbrahim Tatlıses'in bu çıkışından sonra diğer illerde de kendi sanatçılarını, müziklerini daha ön planda tutmak için gayret içerisinde olacaklar. Sadece Şanlıurfa değil, pek çok kadim kent kültürüyle, müzik geçmişiyle biliniyor.