İki Şehrin Hikayesi romanının yazarı Charles Dickens'e İngiltere'de doğum yılına özel sergi

Haber Merkezi

İngiltere ve klasik dünya edebiyatının toplumcu gerçekçi yazarlarından olan Charles Dickens, ülkesinde özel sergiyle anılacak. Yaşamı boyunca önemli eserlere imza atan Dickens'ın bilinen romanı kuşkusuz İki Şehrin Hikayesi'dir.

Londra’daki Charles Dickens Müzesi, 100’üncü yılını kutlamak amacıyla Doughty Street’te Dickens: Charles Dickens Müzesi’nin 100 Yılı adlı özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

5 Şubat - 29 Haziran tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergide, yazarın gençlik portreleri, kişisel mektupları ve Oliver Twist, Bir Noel Şarkısı gibi eserlerinin nadir baskıları ile el yazmaları yer alıyor.

Serginin öne çıkan eserleri arasında, 174 yıldır kayıp olan Margaret Gillies’in minyatür Dickens portresi ve yazarın Antarktika’ya götürülen David Copperfield kitabının fok yağı lekeleriyle dolu özel bir baskısı bulunuyor.

REALİZMİN ÖZELLİKLERİNİ TAŞIYAN YAZAR

İngiltere Portsmouth’da 1812 'de hayata gelen Charles Dickens, Victorya çağının önde gelen edebiyatçılarındandır. Realizmin bütün özelliklerini eserlerine yansıtan Dickens, toplumcu gerçekçi satırlarıyla edebiyat dünyasında unutulmazlar arasında yerini almıştır.

Ünlü yazar, yaşadığı süre boyunca eleştirmenler ve edebiyat çevreleri tarafından çok beğenildi. Nitekim günümüzde bile eserleri çok okunan yazarların başında gelmektedir. Yazarın babası borçları yüzünden hapis cezası aldığında Dickens, erken yaşlarda çalışmaya başladı, okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

İNGİLİZ EDEBİYATININ GÜÇLÜ YAZARI

İngiliz edebiyatının güçlü yazarı Charles Dicknes’ın en önemli eseri olan İki Şehrin Hikâyesi, önde gelen dünya klasikleri arasındadır. Fransız Devrimi’ne giden süreçte yaşanan tüm olay ve karakterler bütün açıklığı ve acımasızlığı ile gözler önüne serilir.

1859’da Dickens’ın gazetelerde tefrika ettiği bu ölümsüz eseri, umudun içindeki karanlığı ve karanlığın içindeki umudu görmemizi sağlar.

Paris’teki karanlık günlerin yanında Londra’daki aydınlık günler anlatılır. Toplumun her kesiminden insanları konu edinen eser, bugüne geldiği gibi geleceğe de bütün önemiyle aktarılacaktır kuşkusuz.

TOPLUMCU GERÇEKÇİ YAZAR

İngiltere Portsmouth’da 1812 'de hayata gelen Dickens, Victorya çağının önde gelen edebiyatçılarındandır. Realizmin bütün özelliklerini eserlerine yansıtan Dickens, toplumcu gerçekçi satırlarıyla edebiyat dünyasında unutulmazlar arasında yerini almıştır.

Romancılık dışında 20 yıl gazete yönetti, makaleler yazdı. Toplam 15 roman ve 5 de kısa öykü kaleme alarak ne kadar üretken bir isim olduğunu kanıtlamıştır.

Toplumsal sorunları derinlemesine işleyen yazar, çocuk hakları ve diğer ana sorunlar üzerine kalem oynattı, topluma yön verdi.